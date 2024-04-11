«Барселона» не проигрывает после заявления Хави об уходе

Каталонская «Барселона» невероятным образом преобразилась после заявления главного тренера Хави Эрнандеса об уходе по окончании сезона. «Сине-гранатовые» провели 12 поединков и ни разу не уступили. В последней встрече команда одолела на выезде французский «ПСЖ» (3:2) в ¼ финала Лиги чемпионов.

Напомним, что Эрнандес анонсировал уход из «Барселоны» 28 января 2024 года. Это произошло на следующий день после крупного поражения на своем поле от «Вильярреала» со счетом 3:5. С того момента каталонцы одержали девять побед и трижды сыграли вничью.

Ответный матч «Барселоны» и «ПСЖ» состоится во вторник, 16 апреля.