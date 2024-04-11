Хави назвал имена двух лучших игроков «Барселоны» в матче с «ПСЖ»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес в разговоре с журналистами назвал лучших футболистов своей команды в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «сине-гранатовых».
«Команда показала неплохую игру, наши защитники хорошо действовали против нападения хозяев. Лучшие игроки «Барсы» в этом матче? Ламин Ямаль и Рафинья мне понравились больше всех. Они проявили себя не только в атаке, но и в защите. Думаю, наши фанаты могут быть счастливы, ведь мы победили одну из лучших команд мира», - передает слова специалиста Lequipe.
Напомним, что в прошедшей встрече Рафинья отметился двумя забитыми мячами.
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