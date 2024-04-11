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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти планирует выпустить Милитао в старте в ближайшем матче «Реала»

11 Апреля 2024 • 03:33 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
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13.04 19:30

Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао близок к возвращению в стартовый состав команды.

Недавно бразилец залечил травму крестообразной связки и появился на поле впервые с августа, сыграв несколько минут в матче против «Атлетика» Бильбао. В последующей игре с «Манчестер Сити» рулевой Карло Анчелотти приберёг 26-летнего центрбека, однако уже скоро планирует доверить ему место в старте. По данным Cope, тренер «сливочных» хочет выпустить Милитао с первых минут в предстоящем поединке Ла Лиги против «Мальорки», который пройдёт в субботу.

После матча с «Манчестер Сити» (3:3), прошедшего во вторник, Анчелотти заявил, что рассчитывает на Эдера Милитао в ответной встрече.

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