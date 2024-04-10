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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» предложит Дуро новый долгосрочный контракт

10 Апреля 2024 • 20:15 Комментировать

Испанская «Валенсия» предложит молодой звезде клуба Уго Дуро новое долгосрочное соглашение. Об этом пишет Relevo.

Контракт игрока с «летучими мышами» заканчивается летом 2026 года. По информации источника, в «Валенсии» обеспокоены тем, что игрок может уйти из клуба, а сама «Валенсия» не получит за него хорошую компенсацию.

Упоминается, что в 2020 году клубу Ла Лиги пришлось продать Феррана Торреса по цене ниже его рыночной стоимости, поскольку до окончания его контракта оставался всего один год. То же самое произошло с Карлосом Солером в 2022 году, и поэтому клуб извлек из этого урок и хочет защитить ценность своей передней линии.

Дуро 24 года, в этом сезоне у него 12 голов в 32 матчах за «Валенсию».

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Уго Дуро
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