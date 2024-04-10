Вальверде: «Перерыв перед матчем с «Манчестер Сити» пошёл нам во вред»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде выразил мнение, что 9 дней отдыха перед матчем с «Манчестер Сити» пошли команде во вред. Напомним, вчера уругваец забил в ворота «горожан» и помог «королевскому клубу» добыть ничью 3:3 в первом четвертьфинале Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу».

«Перерыв перед матчем с «Манчестер Сити» пошёл нам во вред. Мы привыкли играть каждые три дня, поэтому потеряли чувство ритма», – цитирует Вальверде Madrid Xtra.

Напомним, ответная встреча между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится через неделю в Англии на «Этихад Стэдиум».