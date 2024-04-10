Хави: «Игроки находятся в лучшей форме за весь сезон, у них огромная мотивация на матчи с «ПСЖ»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о состоянии своих игроков перед первым четвертьфинальным матчем с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Сегодня вечером в 22:00 по московскому времени «сине-гранатовые» сыграют против парижан на «Парк де Пренс».

«Мой первый четвертьфинал Лиги чемпионов в тренерской карьере? Думаю, это большой вызов и большая ответственность ответственность, ведь фанаты «Барселоны» долго ждали этой возможности. Игроки находятся в лучшей форме за весь нынешний сезон, у них огромная мотивация на матчи с «ПСЖ», – сказал Хави на пресс-конференции в преддверии матча.