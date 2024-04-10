Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Игроки находятся в лучшей форме за весь сезон, у них огромная мотивация на матчи с «ПСЖ»

10 Апреля 2024 • 12:01 Комментировать
Кадис
...
Барселона
13.04 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о состоянии своих игроков перед первым четвертьфинальным матчем с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Сегодня вечером в 22:00 по московскому времени «сине-гранатовые» сыграют против парижан на «Парк де Пренс».

«Мой первый четвертьфинал Лиги чемпионов в тренерской карьере? Думаю, это большой вызов и большая ответственность ответственность, ведь фанаты «Барселоны» долго ждали этой возможности. Игроки находятся в лучшей форме за весь нынешний сезон, у них огромная мотивация на матчи с «ПСЖ», – сказал Хави на пресс-конференции в преддверии матча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Хави Эрнандес ещё теги

Новости по матчу

09 Апреля
22:24
«Барселона» определилась с планами на вингера сборной Испании Уильямса
08 Апреля
10:54
Полузащитник «Ривер Плейта» интересен четырём европейским топ-клубам
04:07
«Эвертон» установил новый ценник на Амаду Онана, который интересен «Барселоне»
02:39
Гюндоган: «С Гвардиолой ты учишься тому, о чём раньше даже не задумывался» 1
02:09
Серхи Роберто принял решение по своему будущему в «Барселоне»
06 Апреля
15:44
Гюндоган оценил прогресс «Барселоны» за последние два месяца
15:04
«Барселона» до конца сезона хочет подписать новый контракт с двумя игроками 1
13:42
«Барселона» сообщила Педри о намерении продлить контракт
12:54
Фати интересен одному английскому и двум испанским клубам
11:31
Бензема объяснил свой спад после ухода из «Реала» 1
10:59
Мендеш ведёт переговоры с «Манчестер Сити», чтобы оформить трансфер Канселу в «Барселону»
10:00
Кркич – о критике Хави: «Это очень неблагодарный мир»
09:29
Канселу пожертвовал частью зарплаты, чтобы играть за «Барселону»
09:23
Гюндоган ответил, готов ли возглавить «Барселону» вместо Хави
04:05
«Барселона» отказалась от полузащитника, оценённого в 60 млн евро
03:13
Гюндоган назвал секрет успеха юных Ямаля и Кубарси в «Барселоне»
00:35
«Барселона» намерена отказаться от подписания возрастных игроков
05 Апреля
12:03
Ямаль назвал трёх лучших молодых игроков Европы
10:51
Лапорта попросил Хави остаться, тренер взял время на раздумья
10:31
Ямаль отреагировал на то, что «Барселона» отказалась продавать его за 200 миллионов евро
09:43
«Барселона» не потеряла интерес к полузащитнику «Жироны»
09:38
«Барселона» готова заплатить за Канселу 30 миллионов евро, но «Манчестер Сити» хочет больше
02:28
Ямаль: «Хочу стать легендой «Барселоны»
04 Апреля
22:29
Фелиш: «Меня удивляют молодые игроки из академии «Барселоны»
21:58
Ямаль: «Нет смысла ехать на Олимпиаду после Евро-2024»
19:12
Фелиш: «Не нужно сравнивать Месси и Роналду» 1
15:22
Фелиш: «Я бы хотел, чтобы Хави пересмотрел своё решение об уходе»
15:18
Фелиш: «Я был бы счастлив остаться в «Барселоне», но ситуация от меня не зависит» 1
15:14
Фелиш назвал свою лучшую позицию на поле
15:11
Фелиш призвал «Барселоны» подписать полузащитника из АПЛ
14:45
Араухо принял решение по своему будущему 1
13:51
В «Барселоне» ещё не определились с планами на Кунде
12:42
Журналист Гонсалес: «Было бы приятно увидеть возвращение Энрике в «Барселону»
10:57
Иньиго Мартинес принял решение по будущему
10:33
Хави может остаться, если «Барселона» гарантирует ему покупку хотя бы двух звёзд
09:59
Бернарду Силва может покинуть «Манчестер Сити» летом, «Барселона» претендует на игрока
03 Апреля
22:13
Флик очень хочет возглавить «Барселону». Специалист уже готовит тактические изменения команды
15:40
«Барселона» была заинтересована в Сарагосе до трансфера в «Баварию»
15:26
Деку очень нравится вингер «Баварии», ведь в «Барселоне» нет игрока подобного профиля
14:05
«Барселона» может заменить Хави тренером «Борнмута»
14:02
Скауты трёх топ-клубов следят за талантом из «Барселоны»
12:09
Аморим не возглавит «Барселону»
12:00
У правого защитника «Барселоны» есть отступные в размере 6 миллионов евро
10:52
«ПСЖ» положил глаз на двух игроков «Барселоны»
09:57
Хави останется в «Барселоне» только в том случае, если получит желаемые гарантии
09:45
«Барселона» хочет перехватить трансферную цель «Реала»
03:30
Хави – второй среди тренеров «Барселоны» по победам со счётом 1:0 в Ла Лиге
02:12
«Барселона» может задействовать Тодибо в сделке по трансферу Кефрена Тюрама
02 Апреля
22:16
«Барселона» приняла решение по Эрику Гарсии
21:59
«ПСЖ» претендует на двух защитников «Барселоны»
17:17
Флик предложен «Барселоне», но у клуба есть сомнения
13:05
Кркич – о Холанне в «Барселоне»: «Со временем появятся инвесторы, всё изменится»
12:07
В «Барселоне» не все хотят того, чтобы Хави остался 1
11:59
«Барселона» высоко оценивает тренера из чемпионата Португалии
11:53
Торре интересен ряду испанских клубов
09:24
Защитник «Барселоны» интересен «Ювентусу» и клубу из топ-4 Ла Лиги
03:24
Лапорта хочет удержать Хави в «Барселоне» громкими трансферами
03:02
В контракте Бернарду Силвы есть пункт отступных для «Барселоны» – названа сумма
02:07
Лапорта, Деку и Юсте попытаются удержать Хави в «Барселоне» до 2026 года
01:37
Защитник «Барселоны» договорился с «Атлетико»
01:21
«ПСЖ» и «Челси» готовы перехватить трансферную цель «Барселоны» Мессиньо
01 Апреля
23:18
«Барселона» готова продать Рафинью, но есть проблема
22:52
«Барселона» расстанется с полузащитником 1
22:26
Педри выбрал между Роналду и Месси
22:06
Романо: «Барселона» не договорилась ни с кем из тренеров, так как рассчитывает сохранить Хави» 2
12:53
Де Дзерби всё ещё остаётся кандидатом на пост тренера «Барселоны»
10:55
Серхи Роберто может выйти в стартовом составе на матч с «ПСЖ»
09:53
«Барселона» получила предложения по трансферу своего защитника 1
31 Марта
11:19
В «Барселоне» рассказали, как собираются убедить Хави остаться в клубе 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КАДИС БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Грилиш назвал единственного игрока, которому Гвардиола разрешал всё «Ливерпуль» выбрал нового тренера Три игрока «Манчестер Сити» не полетят в Мадрид на матч с «Реалом» Только два варианта: Куда перейдёт Холанн из «Манчестер Сити» Стало известно, кто в «Спартаке» выступает за немедленное увольнение Абаскаля Шомуродов огорчил команду Миранчука в Серии А Клопп: «С такой игрой «Манчестер Юнайтед» проиграет «Арсеналу» - я уверен» Гвардиола назвал одно преимущество «Манчестер Сити» над «Реалом» «Реал» может купить звезду «Арсенала» - цена 95 миллионов евро «ПСЖ» хочет подписать звезду «Барселоны» с ценником в 1 миллиард евро
«Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» Искусственный интеллект высчитал, в каком году «Зенит» выиграет Лигу чемпионов Роналду кулаком замахнулся на судью
Спортивные новости
«Автомобилист», проигрывая по ходу матча 0:3, выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Джокович разгромил Сафиуллина во втором круге турнира в Монте-Карло Крикунов: «Молодым нужно доверять! Когда они раскроются, то это станет фундаментом команды не на один год» Каменский рассказал, как на игру «Локомотива» повлияет уверенная победа в полуфинале КХЛ над «Трактором» Каменский — о травме Фукале: Это была большая потеря для «Трактора» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Апреля
12:29 · Испания. Ла Лига
Кунде поделился ожиданиями от встречи с Дембеле
12:20 · Испания. Ла Лига
Кунде: «Защищаться против Мбаппе – это моя работа»
12:09 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал о сезоне, который провёл в «Барселоне» под руководством Энрике
12:01 · Испания. Ла Лига
Хави: «Игроки находятся в лучшей форме за весь сезон, у них огромная мотивация на матчи с «ПСЖ»
11:53 · Испания. Ла Лига
Хави ответил, организует ли для Мбаппе персональную опеку
11:44 · Испания. Ла Лига
Хамес может вернуться в Испанию - есть два варианта
11:21 · Испания. Ла Лига
Симеоне сообщил, где хочет работать после «Атлетико»
11:00 · Испания. Ла Лига
«Реал» ещё не принял решение по Хоселу
09:58 · Испания. Ла Лига
Анчелотти оценил игру Беллингема в матче с «Реалом»
07:49 · Испания. Ла Лига
Гвардиола ответил, что его заставит бросить работу тренером
03:37 · Испания. Ла Лига
«Реал» не проигрывает дома в 27 матчах подряд – лучшая серия с 2013 года
09 Апреля
22:24 · Испания. Ла Лига
«Барселона» определилась с планами на вингера сборной Испании Уильямса
19:55 · Испания. Ла Лига
Депай может перейти в каталонский клуб
19:18 · Англия. Премьер-лига
«Реал» задумал купить важного игрока «Манчестер Юнайтед»
18:55 · Испания. Ла Лига
Экс-тренер «ПСЖ» назвал условие, при котором Мбаппе может отказаться от перехода в «Реал» 1
Все новости
Рекомендуем