«ПСЖ» готовит 120 миллионов евро на звезду «Барселоны»

«ПСЖ» нацелился на одного из ведущих футболистов каталонской «Барселоны». Как сообщает Todofichajes, французский гранд хочет заполучить в свои ряды полузащитника Педри. Инициатором возможной сделки выступает главный тренер парижан Луис Энрике.

По данным источника, руководство чемпиона Франции готовит солидное предложение по трансферу 21-летнего хавбека. «ПСЖ» готов заплатить за испанца около 120 миллионов евро.

Контракт Педри с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 80 миллионов евро.

Назван главный фаворит Лиги чемпионов перед стартом 1/4 финала - «Реал» на втором месте