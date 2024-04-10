Симеоне сообщил, где хочет работать после «Атлетико»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, где может продолжить карьеру после ухода из испанского клуба.

«Мой контракт с «матрасниками» рассчитан еще на несколько лет. Поэтому пока не знаю, когда покину «Атлетико». В моих планах есть возвращение в Италию. Мне нравилось работать в этой стране», - передает слова аргентинского тренера Calciomercato.

Напомним, что действующий контракт Симеоне с мадридским топ-клубом рассчитан до середины 2027 года.

Сегодня, 10 апреля, «Атлетико» проведет первый матч с дортмундской «Боруссией» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА. Встреча состоится в Мадриде и начнется в 22:00 по московскому времени.