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Чемпионат Испании. Ла Лига

Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге

10 Апреля 2024 • 13:00 Комментировать (2)

Португальский форвард Криштиану Роналду в свои 39 лет продолжает клепать голы в Саудовской Аравии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило рассказать, как сложилась карьера футболиста после ухода из мадридского «Реала».

«Ювентус» (2018-2021)

Летом 2018 года весь футбольный мир был шокирован уходом Роналду из «Реала». Португалец решил, что всего добился в «Реале» и ему пора что-то менять в своей карьере. По этой причине он отправился в «Ювентус» покорять Серию А. На тот момент «Ювентус» был лучшим итальянским клубом, который выиграл семь чемпионств подряд. Начало получилось бодрым, ведь в двух первых сезонах Роналду туринцы взяли золото чемпионата, а также выиграли Суперкубок страны. Однако сезон-2020/21 стал поворотным моментом. «Ювентус» неплохо провёл первую часть сезона и не проигрывал до 14-го тура, хотя в шести матчах сыграл вничью. Второй отрезок получился провальным, клуб финишировал четвёртым в таблице, а Роналду после окончания сезона перебрался в «Манчестер Юнайтед».

По данным различных источников, Роналду был недоволен своим положением в «Ювентусе» и не был готов к той критике, с которой он столкнулся в Италии. Плюс ко всему у Роналду появился вариант с «Манчестер Юнайтед», в котором португалец начинал свой звёздный путь.

«Манчестер Юнайтед» (2021-2022)

Роналду прибыл в «Манчестер Юнайтед» не в самый лучший момент. Конечно, игрок приходил под Сульшера, с которым «красные дьяволы» добыли серебро АПЛ в сезоне-2020/21. Однако под руководством норвежца «Манчестер Юнайтед» провалил старт новой кампании, и на его место был приглашён Ральф Рангник, но он продержался только до конца сезона, а затем наступила эпоха Эрика тен Хага. С нидерландским специалистом у Роналду не заладились отношения, ведь это не тот футболист, который любит прессинговать и много играть в отборе, а именно такую игру тен Хаг прививал «Манчестер Юнайтед». На фоне этого между игроком и тренером возник конфликт, который вылился в откровенное интервью Роналду журналисту Пирсу Моргану. Во время беседы футболист обвинил «Манчестер Юнайтед» в предательстве, а также заявил, что не уважает тренера, ведь, по его мнению, он главная звезда, и наставник должен относиться к нему не так, как к остальным. После данного интервью «Манчестер Юнайтед» и Роналду расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Аль-Наср» (2022 – настоящее время)

Агенты долго искали новый клуб португальцу в Европе, но никто из грандов не захотел приглашать в свои ряды футболиста, который разрушает атмосферу в коллективе. Таким образом, Роналду пришлось отправиться в Саудовскую Аравию. Стоит сказать, что нападающий совсем не жалеет о своём решении, ведь в «Аль-Насре» он получил космическую зарплату. В новой лиге Роналду сразу же стал демонстрировать свои бомбардирские качества, но в этом нет ничего удивительного, ведь уровень сопротивления в Саудовской Аравии оставляет желать лучшего. Добавим, что Роналду играет за «Аль-Наср» уже полтора года, но пока не смог завоевать ни одного официального трофея.

Дмитрий Миляев


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Криштиану Роналду Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Манчестер ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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InterSan
10 Апреля 2024 в 13:39
Самое интересное, что сам ЕвроФутболл делает обзор на эту Никому НЕ интересную лигу лучше, чем на некоторые топ матче в Европе
shatun29
10 Апреля 2024 в 14:11
Людям интересны личности и новости о них, Пеналду что в испании играя в списке бомбардиров был в топе, что в англии, что в италии, что у саудитов. Куда бы не переходил везде давал результат и бил рекорды. А что касается сопротивления в чемпионате, так и в саудовской аравии, ровно так же как и везде, есть четыре-пять команд которые в топе и остальная серая масса, для набирания очков.
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