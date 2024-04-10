«Реал» ещё не принял решение по Хоселу

Мадридский «Реал» всё ещё не принял решение по будущему своего нападающего Хоселу, который выступает за «королевский клуб» на правах аренды из каталонского «Эспаньола». По информации от Фабрицио Романо, «сливочные» всё ещё оценивают, стоит ли оформлять трансфер испанца на постоянной основе.

Учитывая трансфер Килиана Мбаппе ближайшим летом, «Реал» сомневается, что в команде найдётся место для Хоселу. Более того, в июле к «королевскому клуб» также присоединиться Эндрик.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Хоселу отметился 8 голами и 2 результативными передачами. В прошлом сезоне игрок забил 16 мячей в национальном первенстве.