Анчелотти оценил игру Беллингема в матче с «Реалом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил выступления полузащитника Джуда Беллингема в первой игре против «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, поединок завершился вничью 3:3 на «Сантьяго Бернабеу».

«Беллингем? Он не забил, но сильно помогал в атаке. Вполне вероятно, что футболисты не были столь свежими, как нам хотелось. Тем не менее, Беллингем, Родриго, Винисиус и Родриго проделали отличную работу», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Ответная встреча между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится через неделю на «Этихад Стэдиум».