Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти оценил игру Беллингема в матче с «Реалом»

10 Апреля 2024 • 09:58 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
13.04 19:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил выступления полузащитника Джуда Беллингема в первой игре против «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, поединок завершился вничью 3:3 на «Сантьяго Бернабеу».

«Беллингем? Он не забил, но сильно помогал в атаке. Вполне вероятно, что футболисты не были столь свежими, как нам хотелось. Тем не менее, Беллингем, Родриго, Винисиус и Родриго проделали отличную работу», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Ответная встреча между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится через неделю на «Этихад Стэдиум».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Джуд Беллингем ещё теги

Новости по матчу

09 Апреля
09:05
В Испании сообщили, что Лунин продлит контракт с «Реалом»
08 Апреля
10:54
Полузащитник «Ривер Плейта» интересен четырём европейским топ-клубам
02:47
Эндрик: «Я пока не думаю о «Реале»
06 Апреля
15:11
Брат Мбаппе вряд ли перейдёт в «Реал»
11:31
Бензема объяснил свой спад после ухода из «Реала» 1
05:12
Камавинга: «Не думал, что Беллингем забьёт столько голов»
03:49
Куртуа рассказал, когда вернётся к тренировкам
02:14
«Реал» нашёл игрока, который закроет позицию в центре обороны на следующие 10 лет
00:58
Модрич ещё может остаться в «Реале»
00:18
Коуто: «Переход в «Реал»? Это вариант» 1
05 Апреля
16:22
Два клуба АПЛ пытались подписать звезду «Реала»
10:15
Игроки «Реала» уверены, что Хаби Алонсо хочет вернуться на «Сантьяго Бернабеу»
02:09
Французский вундеркинд Йоро сделал выбор между «ПСЖ» и «Реалом»
01:31
Президент Ла Лиги Тебас: «Мбаппе будет игроком «Реала» с вероятностью 99,99%»
04 Апреля
21:31
Винисиус стал лучшим игроком месяца в «Реале»
19:18
«Реал» хочет продлить контракт с Винисиусом 1
14:01
«Реал» отказал Анчелотти в покупке защитника
03 Апреля
14:13
«Реалу» очень нравится Вирц, но есть одна проблема
10:29
Лунин принял решение по будущему
10:26
Мурики надеется, что «Реал» устроит «Мальорке» коридор почёта после победы в Кубке Испании
09:45
«Барселона» хочет перехватить трансферную цель «Реала»
09:40
Перес верит, что у Алонсо есть все необходимые качества для тренера «Реала»
02:46
«Реал» не может согласовать стоимость трансфера аргентинского вундеркинда
01:26
«Реал» следит за игроком молодёжной сборной Англии
02 Апреля
23:49
Трансферная цель «Реала» и «ПСЖ» Йоро: «Рамос – невероятный защитник»
22:24
Кепа не останется в «Реале»
12:21
«Реал» хочет разобраться с будущим Начо и Алабы, после чего решит, стоит ли покупать защитника
10:36
Лунин подписал контракт с агентством Жорже Мендеша
02:42
Защитник «Арсенала» Магальянс назвал двух лучших игроков мира на данный момент
01:47
Родриго принял решение по своему будущему в «Реале»
01 Апреля
21:57
Дэвис и Йоро – главные цели «Реала» в летнее трансферное окно
10:26
Анчелотти: «Милитао – один из лучших центральных защитников в мире»
09:47
Анчелотти: «Я рад, что у нас есть 9 дней на подготовку к матчу с «Манчестер Сити»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАЛЬОРКА РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Грилиш назвал единственного игрока, которому Гвардиола разрешал всё «Ливерпуль» выбрал нового тренера Мбаппе сделал заявление перед матчем с «Барселоной» Три игрока «Манчестер Сити» не полетят в Мадрид на матч с «Реалом» Только два варианта: Куда перейдёт Холанн из «Манчестер Сити» Шомуродов огорчил команду Миранчука в Серии А Стало известно, кто в «Спартаке» выступает за немедленное увольнение Абаскаля Клопп: «С такой игрой «Манчестер Юнайтед» проиграет «Арсеналу» - я уверен» «Реал» может купить звезду «Арсенала» - цена 95 миллионов евро Гвардиола назвал одно преимущество «Манчестер Сити» над «Реалом»
«Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» Искусственный интеллект высчитал, в каком году «Зенит» выиграет Лигу чемпионов Роналду кулаком замахнулся на судью
Спортивные новости
«Автомобилист», проигрывая по ходу матча 0:3, выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Джокович разгромил Сафиуллина во втором круге турнира в Монте-Карло Крикунов: «Молодым нужно доверять! Когда они раскроются, то это станет фундаментом команды не на один год» Каменский рассказал, как на игру «Локомотива» повлияет уверенная победа в полуфинале КХЛ над «Трактором» Каменский — о травме Фукале: Это была большая потеря для «Трактора» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Апреля
09:58 · Испания. Ла Лига
Анчелотти оценил игру Беллингема в матче с «Реалом»
07:49 · Испания. Ла Лига
Гвардиола ответил, что его заставит бросить работу тренером
03:37 · Испания. Ла Лига
«Реал» не проигрывает дома в 27 матчах подряд – лучшая серия с 2013 года
09 Апреля
22:24 · Испания. Ла Лига
«Барселона» определилась с планами на вингера сборной Испании Уильямса
19:55 · Испания. Ла Лига
Депай может перейти в каталонский клуб
19:18 · Англия. Премьер-лига
«Реал» задумал купить важного игрока «Манчестер Юнайтед»
18:55 · Испания. Ла Лига
Экс-тренер «ПСЖ» назвал условие, при котором Мбаппе может отказаться от перехода в «Реал» 1
17:38 · Испания. Ла Лига
Агент Рамоса посетил объекты нескольких клубов
15:37 · Англия. Премьер-лига
Замена Салаху: «Ливерпуль» отобрал трёх дорогостоящих кандидатов
15:25 · Испания. Ла Лига
Энрике: «Мои команды лучше всего играют в стиле «Барселоны, посмотрите на статистику» 1
14:52 · Испания. Ла Лига
Агент Эрмосо: «Мы очень далеки от продления контракта с «Атлетико»
14:00 · Испания. Ла Лига
Хоселу рассказал о планах на будущее
13:11 · Испания. Ла Лига
Нападающий «Барселоны» Фелиш высказался о Криштиану Роналду 1
12:50 · Испания. Ла Лига
«Реал» нацелился на нового вратаря
12:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может купить полузащитника «Реал» - названо имя
Все новости
Рекомендуем