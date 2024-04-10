Гвардиола ответил, что его заставит бросить работу тренером

«Мне нравится заниматься этим делом. Тем более, за это очень хорошо платят. Я люблю проводить матчи как в Мадриде, так и в Лутоне. Когда перестану это чувствовать, тогда закончу все это», - передает слова испанского специалиста портал Goal.com.