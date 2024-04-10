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Гвардиола ответил, что его заставит бросить работу тренером

10 Апреля 2024 • 07:49 Комментировать

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своей личной мотивации в футболе.

«Мне нравится заниматься этим делом. Тем более, за это очень хорошо платят. Я люблю проводить матчи как в Мадриде, так и в Лутоне. Когда перестану это чувствовать, тогда закончу все это», - передает слова испанского специалиста портал Goal.com.

Напомним, что в прошлом сезоне «Манчестер Сити» под руководством испанского специалиста оформил требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Накануне «горожане» провели первый матч с «Реалом» в ¼ финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 3:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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