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«Барселона» определилась с планами на вингера сборной Испании Уильямса

09 Апреля 2024 • 22:24 Комментировать
Кадис
...
Барселона
13.04 22:00

Футболист «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс по-прежнему представляет интерес для «Барселоны».

21-летний вингер давно входит в сферу интересов «сине-гранатовых», однако его подписание выглядело едва возможным из-за финансовых трудностей каталонского гранда. В декабре Уильямс продлил договор с «Атлетиком», что лишь усложнило ситуацию, но в «Барселоне» сохраняют надежду на трансфер игрока сборной Испании в обозримом будущем. По сведениям Sport, каталонцы планируют приобрести лидера атаки басков в 2025 году. Первые шаги в деле по будущему трансферу уже сделаны.

В текущем сезоне Нико Уильямс отметился шестью голами и 14 результативными передачами в 30 играх за «Атлетик».

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