«Барселона» определилась с планами на вингера сборной Испании Уильямса

Футболист «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс по-прежнему представляет интерес для «Барселоны».

21-летний вингер давно входит в сферу интересов «сине-гранатовых», однако его подписание выглядело едва возможным из-за финансовых трудностей каталонского гранда. В декабре Уильямс продлил договор с «Атлетиком», что лишь усложнило ситуацию, но в «Барселоне» сохраняют надежду на трансфер игрока сборной Испании в обозримом будущем. По сведениям Sport, каталонцы планируют приобрести лидера атаки басков в 2025 году. Первые шаги в деле по будущему трансферу уже сделаны.

В текущем сезоне Нико Уильямс отметился шестью голами и 14 результативными передачами в 30 играх за «Атлетик».