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Чемпионат Испании. Ла Лига

Депай может перейти в каталонский клуб

09 Апреля 2024 • 19:55 Комментировать

Нападающий Мемфис Депай покинет «Атлетико» в летнее трансферное окно. Об этом на своих страницах информирует TodoFichajes.

По данным источника, интерес к 30-летнему Депаю проявляет «Жирона». Каталонский клуб может попробовать подписать нидерландца при квалификации в Лигу чемпионов.

Действующий контракт Депая с «Атлетико» рассчитан до середины 2025 года, то есть трансфер не будет дорогостоящим. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает форварда в 12 миллионов евро.

На текущий момент «Жирона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Пятый «Атлетик» каталонцы опережают на девять очков.

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