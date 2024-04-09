Экс-тренер «ПСЖ» назвал условие, при котором Мбаппе может отказаться от перехода в «Реал»

Бывший тренер «ПСЖ» Луис Фернандес ответил на вопрос, гарантирован ли переход Килиана Мбаппе в «Реал» ближайшим летом.

«Нет. Сезон ещё не окончен, и официального подтверждения не было. Это как с тренерами: пока только Хаби Алонсо сказал, что точно останется в «Байере», и только Юрген Клопп сказал, что точно уходит из «Ливерпуля». С Хави пока под вопросом, я бы хотел, чтобы он продолжил работу.

По Мбаппе надо подождать. Посмотрим, что произойдёт. Если «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов… я ничего не исключаю», - цитирует Фернандеса испанский Sport.

Таким образом, Фернандес допускает, что Мбаппе останется в «ПСЖ», если команда выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне.

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