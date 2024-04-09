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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агент Рамоса посетил объекты нескольких клубов

09 Апреля 2024 • 17:38 Комментировать

Опытный защитник Серхио Рамос может сменить клубную прописку ближайшим летом. Экс-капитан «Реала» может оказаться в одном из клубов МЛС.

Слухи о возможном переезде Рамоса в МЛС подогревает Relevo – по данным источника, недавно агент футболиста ездил в США, где побывал на объектах нескольких клубов. Вероятно, представитель Рамоса присматривался к потенциальным новым местам работы игрока.

Серхио Рамосу 38 лет. В «Севилью» он вернулся в сентябре прошлого года, подписав контракт на один сезон.

Добавим, что в сезоне 2023/2024 Рамос провёл 29 матчей, в которых забил семь голов и отдал один голевой пас на партнёра.

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