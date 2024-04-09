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Энрике: «Мои команды лучше всего играют в стиле «Барселоны, посмотрите на статистику»

09 Апреля 2024 • 15:25 Комментировать
ПСЖ
...
Лион
21.04 22:00

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике выразил мнение, что его команда больше соответствует стилю «Барселоны», нежели сами «сине-гранатовые».

«Мои команды лучше всего играют в стиле «Барселоны, посмотрите на статистику владения мячом, высокого прессинга и выигранных титулов. Тут даже обсуждать нечего», – сказал Энрике на пресс-конференции.

Напомним, Энрике ранее провёл три сезона в качестве тренера «Барселоны». За этот срок специалист дважды брал Ла Лигу, трижды Кубок Испании, а также выиграл одну Лигу чемпионов. Под руководством Луиса «ПСЖ» сейчас уверенно лидирует в чемпионате Франции, а недавно вышел в финал кубка.

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