Энрике: «Мои команды лучше всего играют в стиле «Барселоны, посмотрите на статистику»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике выразил мнение, что его команда больше соответствует стилю «Барселоны», нежели сами «сине-гранатовые».

«Мои команды лучше всего играют в стиле «Барселоны, посмотрите на статистику владения мячом, высокого прессинга и выигранных титулов. Тут даже обсуждать нечего», – сказал Энрике на пресс-конференции.

Напомним, Энрике ранее провёл три сезона в качестве тренера «Барселоны». За этот срок специалист дважды брал Ла Лигу, трижды Кубок Испании, а также выиграл одну Лигу чемпионов. Под руководством Луиса «ПСЖ» сейчас уверенно лидирует в чемпионате Франции, а недавно вышел в финал кубка.