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Агент Эрмосо: «Мы очень далеки от продления контракта с «Атлетико»

09 Апреля 2024 • 14:52 Комментировать
Атлетико М
...
Жирона
13.04 15:00

Иньяки Эспизуа, агент центрального защитника мадридского «Атлетико» Марио Эрмосо, высказался о ситуации с контрактом клиента. Напомним, у испанца по окончании нынешнего сезона истекает соглашение с командой Диего Симеоне.

«Мы очень далеки от продления контракта с мадридским «Атлетико». Марио хочет выступать за команду, с которой сможет бороться за важные трофеи», – цитирует агента журналист Николо Скира.

Эрмосо в последнее время связывают со многими европейскими топ-клубами. Футболиста готовы пригласить на правах свободного агента такие команды, как «ПСЖ», туринский «Ювентус», миланский «Интер», каталонская «Барселона» и «Астон Вилла».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Марио Эрмосо

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