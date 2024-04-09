Нападающий «Барселоны» Фелиш высказался о Криштиану Роналду

Нападающий сборной Португалии и каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш поделился мнением о соотечественнике Криштиану Роналду.
«Роналду является примером для всех в Португалии, как в футболе, так и в жизни. Нам всем очень повезло наслаждаться его игрой», - приводит слова футболиста Catalunya Radio.
В настоящий момент Криштиану выступает в Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». В нынешнем сезоне чемпионата страны 39-летний бомбардир провел 25 поединков, в которых отметился 29 забитыми мячами и десятью результативными передачами.
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