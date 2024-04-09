«Реал» нацелился на нового вратаря

Перспективный вратарь Онуралп Чевиккан, правами на которого владеет турецкий «Трабзонспор», может продолжить карьеру в европейском топ-клубе.

Согласно сведениям журналистов Tribal Football, в подписании голкипера заинтересован мадридский «Реал». Стоит отметить, что в активе Чевиккана есть матчи за сборную Турции U18.

Напомним, что сейчас первым номером «королевского» клуба является Андрей Лунин. Украинец занял место в воротах команды после травмы Тибо Куртуа. Бельгийский голкипер из-за повреждения выбыл до конца сезона-2023/2024.

Сегодня, 9 апреля, «Реал» проведет первый матч с «Манчестер Сити» в ¼ финала Лиги чемпионов.