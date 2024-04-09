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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» не может договориться с Серхио Рамосом

09 Апреля 2024 • 11:57 Комментировать

«Севилья» пока не смогла договориться с центральным защитником Серхио Рамосом о подписании нового трудового договора. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Как отмечает источник, ближайшие несколько недель станут определяющими в этом вопросе. Если стороны не договорятся, то 38-летний игрок сменит место работы. У Рамоса есть заманчивые предложения из МЛС и Саудовской Аравии. В частности, в услугах Серхио заинтересован «Интер Майами», цвета которого защищает Лионель Месси.

Рамос вернулся в «Севилью» осенью прошлого года. В нынешнем сезоне Ла Лиги он провел 20 матчей и забил три гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Серхио Рамос
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