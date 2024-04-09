Дани Алвес, которого приговорили к тюрьме, хочет вернуться в футбол

Экс-игрок сборной Бразилии, «Барселоны» и ряда других европейских клубов Дани Алвес планирует вернуться в футбол. Об этом стало известно журналистам El Pais.

Согласно информации источника, бразильский защитник планирует камбэк после выхода из тюрьмы. Напомним, что Дани был осужден на 4,5 года за изнасилование девушки. В конце прошлого месяца его выпустили на свободу под залог до вступления приговора в окончательную силу.

Напомним, что последним клубом в профессиональной карьере Алвеса был мексиканский «УНАМ Пумас». Дани является чемпионом Испании, Италии и Франции, а также победителем Лиги чемпионов.