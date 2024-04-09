В Испании сообщили, что Лунин продлит контракт с «Реалом»

Вратарь Андрей Лунин буквально на днях подпишет новый контракт с мадридским «Реалом» и продолжит выступать за команду.

Об этом сообщил The Athletic, добавив, что переговоры украинского вратаря с руководством «сливочных» продвигаются успешно. Клубные боссы довольны игрой Лунина и готовы продлить его соглашение.

В текущем сезоне Андрей 23 раза выходил на поле в разных турнирах и пропустил 19 голов. В Мадрид футболист попал из луганской «Зари» в 2018 году, а его действующий контракт рассчитан до июня 2025 года.