Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

В Испании сообщили, что Лунин продлит контракт с «Реалом»

09 Апреля 2024 • 09:05 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
13.04 19:30

Вратарь Андрей Лунин буквально на днях подпишет новый контракт с мадридским «Реалом» и продолжит выступать за команду.

Об этом сообщил The Athletic, добавив, что переговоры украинского вратаря с руководством «сливочных» продвигаются успешно. Клубные боссы довольны игрой Лунина и готовы продлить его соглашение.

В текущем сезоне Андрей 23 раза выходил на поле в разных турнирах и пропустил 19 голов. В Мадрид футболист попал из луганской «Зари» в 2018 году, а его действующий контракт рассчитан до июня 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Андрей Лунин

Новости по матчу

08 Апреля
10:54
Полузащитник «Ривер Плейта» интересен четырём европейским топ-клубам
02:47
Эндрик: «Я пока не думаю о «Реале»
06 Апреля
15:11
Брат Мбаппе вряд ли перейдёт в «Реал»
11:31
Бензема объяснил свой спад после ухода из «Реала» 1
05:12
Камавинга: «Не думал, что Беллингем забьёт столько голов»
03:49
Куртуа рассказал, когда вернётся к тренировкам
02:14
«Реал» нашёл игрока, который закроет позицию в центре обороны на следующие 10 лет
00:58
Модрич ещё может остаться в «Реале»
00:18
Коуто: «Переход в «Реал»? Это вариант» 1
05 Апреля
16:22
Два клуба АПЛ пытались подписать звезду «Реала»
10:15
Игроки «Реала» уверены, что Хаби Алонсо хочет вернуться на «Сантьяго Бернабеу»
02:09
Французский вундеркинд Йоро сделал выбор между «ПСЖ» и «Реалом»
01:31
Президент Ла Лиги Тебас: «Мбаппе будет игроком «Реала» с вероятностью 99,99%»
04 Апреля
21:31
Винисиус стал лучшим игроком месяца в «Реале»
19:18
«Реал» хочет продлить контракт с Винисиусом 1
14:01
«Реал» отказал Анчелотти в покупке защитника
03 Апреля
14:13
«Реалу» очень нравится Вирц, но есть одна проблема
10:29
Лунин принял решение по будущему
10:26
Мурики надеется, что «Реал» устроит «Мальорке» коридор почёта после победы в Кубке Испании
09:45
«Барселона» хочет перехватить трансферную цель «Реала»
09:40
Перес верит, что у Алонсо есть все необходимые качества для тренера «Реала»
02:46
«Реал» не может согласовать стоимость трансфера аргентинского вундеркинда
01:26
«Реал» следит за игроком молодёжной сборной Англии
02 Апреля
23:49
Трансферная цель «Реала» и «ПСЖ» Йоро: «Рамос – невероятный защитник»
22:24
Кепа не останется в «Реале»
12:21
«Реал» хочет разобраться с будущим Начо и Алабы, после чего решит, стоит ли покупать защитника
10:36
Лунин подписал контракт с агентством Жорже Мендеша
02:42
Защитник «Арсенала» Магальянс назвал двух лучших игроков мира на данный момент
01:47
Родриго принял решение по своему будущему в «Реале»
01 Апреля
21:57
Дэвис и Йоро – главные цели «Реала» в летнее трансферное окно
10:26
Анчелотти: «Милитао – один из лучших центральных защитников в мире»
09:47
Анчелотти: «Я рад, что у нас есть 9 дней на подготовку к матчу с «Манчестер Сити»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАЛЬОРКА РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Пять футболистов «Баварии» не сыграют с «Арсеналом» - названы все имена Суперкомпьютер предсказал чемпиона АПЛ - «Манчестер Сити» на третьем месте Мбаппе сделал заявление перед матчем с «Барселоной» «Байер» может стать чемпионом Германии в следующем туре – известны условия «Ливерпуль» выбрал нового тренера Грилиш назвал единственного игрока, которому Гвардиола разрешал всё «Ливерпуль» решил, что сделает с Салахом Хаби Алонсо повторил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге «Барселона» может заменить Левандовски игроком сборной Украины Шомуродов огорчил команду Миранчука в Серии А
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Роналду кулаком замахнулся на судью «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Теперь «Манчестер Юнайтед» устроил обмен ударами с «Ливерпулем», убрав Клоппа с вершины АПЛ Назван главный претендент на «Золотой мяч» в 2024 году, Фоден ворвался в тройку
Спортивные новости
«Локомотив» снова победил «Трактор» и вышел в финал Кубка Гагарина Крикунов рассказал, кто в этом сезоне выиграет Кубок Гагарина Крикунов: «Овечкин — симбиоз таланта от рождения и трудолюбия» Крикунов — о Фёдорове: «У него был высокий уровень понимания игры» «Металлург» вырвал победу над «Автомобилистом» в овертайме Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Апреля
09:26 · Англия. Премьер-лига
Хави Гарсия сделал выбор между «Реалом» и «Манчестер Сити»
09:10 · Испания. Ла Лига
Дани Алвес, которого приговорили к тюрьме, хочет вернуться в футбол
09:05 · Испания. Ла Лига
В Испании сообщили, что Лунин продлит контракт с «Реалом»
08:48 · Англия. Премьер-лига
Экс-вратарь «Реала» Касильяс назвал две лучших команды мира
08:41 · Италия. Серия А
«Милан» хочет усилиться полузащитником «Реала»
07:45 · Испания. Ла Лига
Левандовски ответил, готов ли стать тренером
07:40 · Испания. Ла Лига
Левандовски ответил, будет ли «Барселона» его последним клубом
07:34 · Испания. Ла Лига
Фелиш назвал лучшего нападающего мира - это не Холанн
07:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет купить вингера из Испании
07:16 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола дал оценку игре Беллингема в «Реале»
08 Апреля
22:53 · Англия. Премьер-лига
Фелиш рассказал, что пригласил в «Барселону» звезду «Манчестер Сити»
18:42 · Испания. Ла Лига
«Реал» сделал предложение Лунину, но украинец сомневается
18:24 · Испания. Ла Лига
Депай пропустит матчи Лиги чемпионов с «Боруссией»
15:32 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Реала» Родриго объяснил, почему не перешёл в «Ливерпуль»
15:27 · Испания. Ла Лига
Рюдигер: «Анчелотти не должен извиняться за то, что оставил меня на скамейке в матче на «Этихаде»
Все новости
Рекомендуем