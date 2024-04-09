Левандовски ответил, готов ли стать тренером

«Когда сейчас думаю об этом, то не хочу. Я знаю, несколько это тяжелый труд. Хотя не могу загадывать на будущее. Не исключено, что спустя десять лет все поменяется. Возможно, я заскучаю за этими эмоциями и захочу попробовать свои силы в качестве наставника», - цитирует польского форварда Sportowe Fakty.