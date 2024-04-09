Левандовски ответил, будет ли «Барселона» его последним клубом

«Будет ли «Барса» моим последним клубом? Все зависит от того, как я буду ощущать себя в физическом плане. Еще важно, что мне подскажет сердце. Есть много вещей, о которых я пока не задумываюсь, ведь не пришло время. Пока вижу себя на поле и тренировках в форме «Барселоны». Все хорошо», - передает слова поляка Sportowe Fakty.