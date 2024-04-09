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Левандовски ответил, будет ли «Барселона» его последним клубом

09 Апреля 2024 • 07:40 Комментировать

Центральный форвард Роберт Левандовски, выступающий за каталонскую «Барселону», высказался насчет своего будущего в стане «сине-гранатовых».

«Будет ли «Барса» моим последним клубом? Все зависит от того, как я буду ощущать себя в физическом плане. Еще важно, что мне подскажет сердце. Есть много вещей, о которых я пока не задумываюсь, ведь не пришло время. Пока вижу себя на поле и тренировках в форме «Барселоны». Все хорошо», - передает слова поляка Sportowe Fakty.

Роберт выступает за «Барселону» с лета 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2026-го.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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