Фелиш назвал лучшего нападающего мира - это не Холанн

«Мбаппе, наверное, лучший нападающий в мировом футболе. Мне нравится его игра. С мячом он вбегает в свободные зоны, где очень полезен. Килиан очень полезен для команды, он делает разницу, где бы ни играл. Нам нужно будет хорошо защищаться, чтобы сдержать его», - передает слова португальца Catalunya Radio.