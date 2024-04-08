«ПСЖ» хочет подписать звезду «Барселоны» с ценником в 1 миллиард евро

«ПСЖ» изучает возможности усиления своего состава. Ещё прошлым летом гранд Лиги 1 положил глаз на талантливого полузащитника Гави из «Барселоны». Как сообщает L’Equipe, с тех пор интерес парижан к восходящей звезде не угас. Летом из «ПСЖ» наверняка уйдёт Килиан Мбаппе, что высвободит серьёзные деньги, которые можно будет инвестировать в крупную сделку.

Ценник Гави – 1 миллиард евро. Именно такая опция выкупа прописана в его действующем контракте с «Барселоной». Понятное дело, что такие деньги «ПСЖ» платить не станет, нужно договариваться. Если говорить о данных Transfermarkt, то Гави оценивается в 90 миллионов евро.

Источник отмечает, что договориться о трансфере Гави будет очень сложно. Особенно если Хави останется на тренерском мостике.