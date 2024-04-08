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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» сделал предложение Лунину, но украинец сомневается

08 Апреля 2024 • 18:42 Комментировать

Вратарь Андрей Лунин проводит качественный сезон. По ходу дистанции украинцу удалось выиграть конкуренцию у Кепы и стать основным вратарём «Реала» в отсутствие травмированного Тибо Куртуа.

Как сообщает TodoFichajes, «Реал» хочет сохранить Лунина и направил его агенту предложение по новому контракту на три года. Впрочем, 25-летний футболист сомневается. Он не уверен в том, что быть вторым вратарём «сливочных» после восстановления Куртуа является лучшим способом прогрессировать.

Отмечается, что если Лунин решит уйти из «Реала», то он, вероятно, окажется в Премьер-лиге Англии.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Андрей Лунин
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