Депай пропустит матчи Лиги чемпионов с «Боруссией»

Нападающий Мемфис Депай не поможет «Атлетико» в ближайших матчах. В понедельник у 30-летнего футболиста выявили мышечную травму левой ноги. На восстановление Депаю понадобится около трёх-четырёх недель.

Таким образом, Депай пропустит оба матча против дортмундской «Боруссии» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В сезоне 2023/2024 Мемфис Депай провёл 28 матчей в различных соревнованиях. В них нидерландец записал на свой счёт девять голов и два результативных паса на партнёров.

Добавим, что первый матч Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Боруссией» пройдёт в Мадриде 10 апреля.