«ПСЖ» нацелился на защитника «Атлетико»

Центральный защитник Марио Эрмосо, контракт которого с мадридским «Атлетико» истекает в конце июня, имеет вариант трудоустройства в чемпионате Франции.

Согласно информации журналистов Todofichajes, в подписании 28-летнего испанского игрока заинтересован «ПСЖ». Главный тренер парижского коллектива Луис Энрике хотел бы видеть Эрмосо в своей команде.

Кроме «ПСЖ», заполучить Марио в свои ряды хотят туринский «Ювентус» и миланский «Интер».

За «матрасников» Эрмосо выступает с лета 2019 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании защитник провел 23 матча, сделал голевую передачу и получил семь желтых карточек.