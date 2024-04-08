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Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» нацелился на защитника «Атлетико»

08 Апреля 2024 • 12:09 Комментировать

Центральный защитник Марио Эрмосо, контракт которого с мадридским «Атлетико» истекает в конце июня, имеет вариант трудоустройства в чемпионате Франции.

Согласно информации журналистов Todofichajes, в подписании 28-летнего испанского игрока заинтересован «ПСЖ». Главный тренер парижского коллектива Луис Энрике хотел бы видеть Эрмосо в своей команде.

Кроме «ПСЖ», заполучить Марио в свои ряды хотят туринский «Ювентус» и миланский «Интер».

За «матрасников» Эрмосо выступает с лета 2019 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании защитник провел 23 матча, сделал голевую передачу и получил семь желтых карточек.

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