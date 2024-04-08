Зидан высказал мнение о Беллингеме

Легендарный французский футболист, а ныне тренер Зинедин Зидан поделился мнением о полузащитнике сборной Англии и мадридского «Реала» Джуде Беллингеме.

«Беллингем – прекрасный футболист. Он превосходит все ожидания. Я являюсь большим его поклонником. Хочу пожелать ему выиграть как можно больше трофеев», - передает слова специалиста Telefoot.

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» летом прошлого года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании 20-летний полузащитник сыграл 23 встречи, записав на свой счет 16 забитых мячей и четыре результативные передачи.