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Чемпионат Испании. Ла Лига

Зидан высказал мнение о Беллингеме

08 Апреля 2024 • 09:19 Комментировать

Легендарный французский футболист, а ныне тренер Зинедин Зидан поделился мнением о полузащитнике сборной Англии и мадридского «Реала» Джуде Беллингеме.

«Беллингем – прекрасный футболист. Он превосходит все ожидания. Я являюсь большим его поклонником. Хочу пожелать ему выиграть как можно больше трофеев», - передает слова специалиста Telefoot.

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» летом прошлого года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании 20-летний полузащитник сыграл 23 встречи, записав на свой счет 16 забитых мячей и четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Зинедин Зидан Джуд Беллингем ещё теги
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