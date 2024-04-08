Два клуба хотят подписать Серхио Рамоса

Центральный защитник «Севильи» Серхио Рамос может покинуть Европу по завершении текущего сезона. Как сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура, у опытного испанца есть два варианта трудоустройства в МЛС.

Заинтересованность в трансфере 38-летнего футболиста проявляют «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Интер Майами», за который выступают Лионель Месси и Луис Суарес. Пока неизвестно, какой вариант продолжения карьеры ближе Рамосу.

Серхио вернулся в «Севилью» летом прошлого года в статусе свободного агента. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня.