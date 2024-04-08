Нико Уильямс назвал клуб, в котором хочет продолжить карьеру

Вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс рассказал, за какой клуб хочет выступать в будущем.

«Я недавно подписал новый контракт с «Атлетиком». Все баски хотят играть за эту команду. Я знаю, что могу многого добиться здесь. Хочу воплотить это в реальность. Сейчас я спокоен и счастлив», - передает слова футболиста AS.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны лондонского «Челси» и каталонской «Барселоны».

В текущем сезоне Уильямс провел 30 поединков, в которых забил шесть мячей и сделал 14 результативных передач. Срок действующего контракта между игроком и «Атлетиком» рассчитан до середины 2027 года.