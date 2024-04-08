Гризманн: «Атлетико» нужно выиграть все оставшиеся матчи в этом сезоне»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн надеется на удачное завершение сезона.

«Матрасники» нестабильно выступают в чемпионате: после 30 туров команда Диего Симеоне занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от идущей на третьем месте «Жироны» на семь очков. При этом мадридцы уже добились неплохих результатов в Лиге чемпионов, сумев выбить «Интер» и выйти в четвертьфинал.

«Для меня очень важно выиграть все оставшиеся матчи в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Это именно то, к чему стремлюсь лично я», – цитирует Diario AS француза, недавно залечившего травму.

В среду «Атлетико» примет на своём поле дортмундскую «Боруссию» в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов.