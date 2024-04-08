Эндрик: «Я пока не думаю о «Реале»

Будущий новичок мадридского «Реала» Эндрик ответил на вопрос о скором переходе в свой новый клуб.

Форвард «Палмейраса» присоединится к «сливочным» предстоящим летом, когда отметит своё 18-летие.

«Когда я перееду в Мадрид? Никогда не знаешь, будешь ли жить завтра, поэтому я предпочитаю жить одним днём. Я сосредоточен на «Палмейрасе», в котором мне ещё предстоит провести несколько месяцев, и пока не думаю о «Реале», – передаёт Madrid Zone комментарии бразильской восходящей звезды.

В прошлогоднем розыгрыше чемпионата Бразилии Эндрик отметился 11 забитыми мячами, проведя 31 матч за «Палмейрас».