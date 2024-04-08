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Серхи Роберто принял решение по своему будущему в «Барселоне»

08 Апреля 2024 • 02:09 Комментировать
Кадис
...
Барселона
13.04 22:00

Капитан «Барселоны» Серхи Роберто готов продолжить выступления в клубе.

Соглашение 32-летнего футболиста истекает по окончании сезона, и ранее многочисленные источники сообщали о почти неизбежном уходе ветерана команды. По информации Catalunya Radio, недавно спортивный директор Деку напрямую обратился к Серхи Роберто с вопросом о готовности продлить контракт – испанец ответил согласием. Универсальный полузащитник, способный сыграть в защите, согласен поставить подпись под договором с «Барселоной», хотя мог бы получить гораздо более выгодное с финансовом плане предложение от других клубов.

Серхи Роберто выступает в «Барселоне» на протяжении всей профессиональной карьеры. На его счету 366 матчей за «сине-гранатовых» во всех турнирах.

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