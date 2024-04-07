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«Атлетико» хочет переманить игрока из «Реала»

07 Апреля 2024 • 21:52 Комментировать

Полузащитник Дани Себальос стал получать меньше игрового времени в «Реале», поэтому летом он может сменить клубную прописку. Интерес к 27-летнему футболисту приписывают «Бетису», воспитанником которого Себальос является.

Впрочем, если верить порталу TodoFichajes, у Себальоса есть ещё один вариант, причём очень интересный. Так, переманить полузащитника хочет мадридский «Атлетико». По данным источника, «матрасников» привлекает универсализм Дани.

Камнем преткновения может стать стоимость трансфера. Речь может пойти о 10 миллионах евро.

В сезоне 2023/2024 Дани Себальос поучаствовал в 21 матче, в которых забил один гол и отдал один голевой пас на партнёра.

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