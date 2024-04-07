Ромеу готов уйти из «Барселоны» только в один клуб

Опорный полузащитник Ориоль Ромеу не входит в планы каталонской «Барселоны» на следующий сезон, об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Как стало известно журналистам, 32-летний футболист намерен перейти только в один клуб. Речь идет о «Жироне», за которую он выступал до перехода в стан «сине-гранатовых». «Барселона» приобрела Ромеу летом прошлого года за 3,4 миллиона евро. Стороны подписали трудовой договор до конца июня 2026-го.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Ориоль провел 23 матча. Полузащитник сделал одну голевую передачу и получил четыре желтые карточки.