«Севилья» хочет купить одноклубника Захаряна

Центральный нападающий «Реал Сосьедада» Умар Садик может сменить команду по завершении текущего сезона. Об этом информируют журналисты Todofichajes.

По данным источника, пригласить 27-летнего нигерийца хочет «Севилья», которая ранее проявляла интерес к этому футболисту. Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно. Садик связан контрактными обязательствами с «Реал Сосьедадом» до середины 2028 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 14 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Садик провел 25 поединков. Форвард записал на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.