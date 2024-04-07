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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» хочет купить одноклубника Захаряна

07 Апреля 2024 • 10:41 Комментировать

Центральный нападающий «Реал Сосьедада» Умар Садик может сменить команду по завершении текущего сезона. Об этом информируют журналисты Todofichajes.

По данным источника, пригласить 27-летнего нигерийца хочет «Севилья», которая ранее проявляла интерес к этому футболисту. Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно. Садик связан контрактными обязательствами с «Реал Сосьедадом» до середины 2028 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 14 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Садик провел 25 поединков. Форвард записал на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.

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Севилья Реал Сосьедад Умар Садик трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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