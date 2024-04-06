Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может заменить Левандовски игроком сборной Украины слухи

06 Апреля 2024 • 22:48 Комментировать

Роберт Левандовски недавно сообщил о своём намерении остаться в «Барселоне» на следующий сезон. Впрочем, каталонский клуб работает над возможным уходом поляка, учитывая его высокую заработную плату. Об этом сообщает TodoFichajes, ссылаясь на близкие к каталонскому клубу источники.

Если Левандовски уйдёт, то «Барселоне» будет важно подписать нового центрального нападающего. По данным источника, на радаре каталонцев находится Артём Довбик из «Жироны». «Сине-гранатовых» привлекает тот факт, что украинец уже хорошо знаком с Ла Лигой, к тому же выкупить можно за относительно небольшую сумму - за 28 миллионов евро.

Отмечается, что в окружении 26-летнего Довбика уже знают о знаках внимания со стороны «Барселоны».

Артём Довбик сейчас делит первое место в гонке бомбардиров Ла Лиги с Джудом Беллингемом и Анте Будимиром – игроки забили по 16 голов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жирона Роберт Левандовски Артём Довбик трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Арсенал» запланировал громкий трансфер звезды «Реала» «Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя Мостовой назвал фаворита в матче «Реал» — «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов «Бавария» решила, кто заменит Тухеля Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели Игрок «Байера» Станишич: Меня не радует, что Алонсо решил остаться Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду «Бавария» нашла замену Нойеру Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» «Ювентус» может уволить Аллегри Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России
Спортивные новости
«Локомотив» обыграл «Трактор» и находится в одной победе от финала Кубка Гагарина Плющев - об угрозах Заварухина: «Это было бестактно, у нас 90-е в колхозе что ли?» Плющев: «Не могу сказать, что Шалунов умышленно въехал в Фукале» Канарейкин оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ Канарейкин высказался об эпизоде, в котором Шалунов нанёс травму вратарю «Трактора» Фукале Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Апреля
22:04 · Испания. Кубок
«Атлетик» и «Мальорка» озвучили стартовые составы на финальную битву Кубка Испании
20:27 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Манчестер Сити» может вернуться в Испанию слухи
17:57 · Англия. Премьер-лига
Раскрыты зарплаты судей в АПЛ и Ла Лиге
15:44 · Испания. Ла Лига
Гюндоган оценил прогресс «Барселоны» за последние два месяца
15:11 · Испания. Ла Лига
Брат Мбаппе вряд ли перейдёт в «Реал»
15:04 · Испания. Ла Лига
«Барселона» до конца сезона хочет подписать новый контракт с двумя игроками
14:47 · Испания. Ла Лига
Педри вряд ли сыграет против «ПСЖ» в первом матче
13:42 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сообщила Педри о намерении продлить контракт
12:54 · Англия. Премьер-лига
Фати интересен одному английскому и двум испанским клубам
11:31 · Испания. Ла Лига
Бензема объяснил свой спад после ухода из «Реала» 1
10:59 · Англия. Премьер-лига
Мендеш ведёт переговоры с «Манчестер Сити», чтобы оформить трансфер Канселу в «Барселону»
10:49 · Россия. Премьер-лига
Захарян назвал самого прогрессирующего игрока «Динамо» 1
10:46 · Англия. Чемпионшип
«Атлетико» нацелился на игрока из второго дивизиона Англии
10:21 · Испания. Ла Лига
Игрок «ПСЖ» может перейти в испанский клуб
10:00 · Испания. Ла Лига
Кркич – о критике Хави: «Это очень неблагодарный мир»
Все новости
Рекомендуем