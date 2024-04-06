Роберт Левандовски недавно сообщил о своём намерении остаться в «Барселоне» на следующий сезон. Впрочем, каталонский клуб работает над возможным уходом поляка, учитывая его высокую заработную плату. Об этом сообщает TodoFichajes, ссылаясь на близкие к каталонскому клубу источники.

Если Левандовски уйдёт, то «Барселоне» будет важно подписать нового центрального нападающего. По данным источника, на радаре каталонцев находится Артём Довбик из «Жироны». «Сине-гранатовых» привлекает тот факт, что украинец уже хорошо знаком с Ла Лигой, к тому же выкупить можно за относительно небольшую сумму - за 28 миллионов евро.

Отмечается, что в окружении 26-летнего Довбика уже знают о знаках внимания со стороны «Барселоны».

Артём Довбик сейчас делит первое место в гонке бомбардиров Ла Лиги с Джудом Беллингемом и Анте Будимиром – игроки забили по 16 голов.