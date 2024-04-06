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Чемпионат Испании. Ла Лига

Экс-игрок «Манчестер Сити» может вернуться в Испанию слухи

06 Апреля 2024 • 20:27 Комментировать

«Атлетик» проводит хороший сезон – команда дошла до финала Кубка Испании, а в чемпионате борется за финиш в зоне Лиги чемпионов. Баски уже думают о возможном усилении состава в летнее трансферное окно и, как сообщает TodoFichajes, нацелились на защитника Эмерика Лапорта. По данным источника, «Атлетик» контактирует с представителями игрока. 

Для Лапорта «Атлетик» является родным клубом. Именно оттуда в 2018 году защитник перебирался в «Манчестер Сити». Прошлым же летом футболист оказался в «Аль-Насре». Впрочем, Эмерик хочет вернуться в Европу.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 29-летнего Эмерика Лапорта в 25 миллионов евро.

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