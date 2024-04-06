Гюндоган оценил прогресс «Барселоны» за последние два месяца

Полузащитник каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган оценил прогресс своей команды за последние два месяца.

«Вижу ли я в команде менталитет победителя? Я чувствую, что за последние последние два месяца мы добились прогресса в командном плане. Результаты показывают это, мы очень хорошо защищаемся, забиваем голы и создаём много моментов», – цитирует Гюндогана Barca Universal.

Илкай прошлым летом подписал трёхлетний контракт с «Барселоной». В предыдущем сезоне Гюндоган был капитаном «Манчестер Сити» и оформил с командой Хосепа Гвардиолы золотой требл. В нынешней кампании немец отметился пятью голами и шестью ассистами в Ла Лиге.