Брат Мбаппе вряд ли перейдёт в «Реал»

Французский «ПСЖ» не собирается продлевать контракт с полузащитником Итаном Мбаппе. По информации от журналиста Фабриса Хоукинса, причиной этому стало решение Килиана Мбаппе покинуть Париж в конце сезона на правах аренды.

Источник при этом сообщает, что Итан вряд ли последует за своим братом в мадридский «Реал». В услугах младшего Мбаппе заинтересованы клубы из Франции, Испании и Германии. Летом у Итана истекает контракт с «ПСЖ», поэтому 17-летний футболист тоже уйдёт на правах свободного агента.

Напомним, Итан в этом сезоне дебютировал за основную команду «ПСЖ» и провёл один матч в чемпионате Франции.