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Брат Мбаппе вряд ли перейдёт в «Реал»

06 Апреля 2024 • 15:11 Комментировать
ПСЖ
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Клермон
Через 5 ч. 41 мин.

Французский «ПСЖ» не собирается продлевать контракт с полузащитником Итаном Мбаппе. По информации от журналиста Фабриса Хоукинса, причиной этому стало решение Килиана Мбаппе покинуть Париж в конце сезона на правах аренды.

Источник при этом сообщает, что Итан вряд ли последует за своим братом в мадридский «Реал». В услугах младшего Мбаппе заинтересованы клубы из Франции, Испании и Германии. Летом у Итана истекает контракт с «ПСЖ», поэтому 17-летний футболист тоже уйдёт на правах свободного агента.

Напомним, Итан в этом сезоне дебютировал за основную команду «ПСЖ» и провёл один матч в чемпионате Франции.

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Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Итан Мбаппе ещё теги

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