«Барселона» до конца сезона хочет подписать новый контракт с двумя игроками

Каталонская «Барселона» до конца нынешнего сезона хочет продлить контракт с двумя важными футболистами. Как сообщает Mundo Deportivo, речь идёт о центральном защитнике Рональде Араухо и полузащитнике Френки де Йонге. У обоих игроков соглашение истекает летом 2026 года.

«Барселона» хочет подписать с Араухо и де Йонгом более долгосрочный контракт. В стане «сине-гранатовых» опасаются, что другие клубы могут переманить футболистов из-за ситуации с трудовым договором.

Френки является самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны». Нидерландец зарабатывает свыше 30 миллионов евро в год, но по новому контракту клуб хочет сократить зарплату игрока.