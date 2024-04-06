«Барселона» сообщила Педри о намерении продлить контракт

Каталонская «Барселона» сообщила своему полузащитнику Педри о намерении продлить контракт. По информации от инсайдера Феррана Мартинеса, руководство «сине-гранатовых» видит в испанце ключевого игрока на будущее.

Отметим, что нынешнее соглашение Педри с «Барселоной» истекает летом 2026 года, поэтому руководство «сине-гранатовых» испытывает некую обеспокоенность. Клуб хочет подписать с полузащитником более долгосрочный контракт.

Источник добавляет, что Педри в данный момент сфокусирован на восстановлении после травмы. Позже агент футболиста начнёт переговоры с «Барселоной» по новому контракту.