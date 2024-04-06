Бензема объяснил свой спад после ухода из «Реала»

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема объяснил, почему испытывает спад после ухода из мадридского «Реала». Напомним, прошлым летом француз стал свободным агентом и перебрался в Саудовскую Аравию.

«Я играю хуже, чем в «Реале»? Причина в том, что здесь другая игра, другие партнёры. Мне нужна помощь на поле, я не могу выигрывать матчи в одиночку. Мне нужны другие игры, мне необходимо много вещей. Здесь всё иначе, это мой первый сезон в Саудовской Аравии. Надеюсь, что смогу его достойно закончить», – цитирует Бензема Madrid Zone.

На счету 36-летнего Карима 9 голов и 7 результативных передач в этом розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии.