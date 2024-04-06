Игрок «ПСЖ» может перейти в испанский клуб

Защитник французского «ПСЖ» Левен Кюрзава может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, у футболиста есть вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. В услугах Левена заинтересован «Лас-Пальмас».

Сам Кюрзава пока не принял окончательного решения по своему будущему. Футболист продолжает изучать варианты.

Напомним, что 31-летний защитник выступает за парижский гранд с лета 2015 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2024-го. Трансферная стоимость Левена оценивается в 2,5 миллиона евро.