Кркич – о критике Хави: «Это очень неблагодарный мир»

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Боян Кркич высказался о критике в адрес главного тренера Хави Эрнандеса. Напомним, специалист объявил об уходе в конце сезона, но руководство надеется на то, Хави всё же передумает и останется.

«Хави даёт команде абсолютно всё и даже больше, но работа тренера очень непростая. Это очень неблагодарный мир. Первый матч с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов? Думаю, «Барселона» победит в Париже», – цитирует Кркича Cadena SER.

Ранее с постом тренера «Барселоны» связывали таких специалистов, как Томас Тухель, Ханс-Дитер Флик, Роберто де Дзерби и многих других.