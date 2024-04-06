Канселу пожертвовал частью зарплаты, чтобы играть за «Барселону»

Правый защитник «Барселоны» Жоау Канселу пожертвовал частью зарплаты, чтобы присоединиться к каталонскому клубу на правах аренды. Издание Mundo Deportivo сообщает, что португалец согласился на понижение зарплаты в размере двух миллионов евро.

Источник сообщает: несмотря на то, что Канселу выступает за «Барселону» на правах аренды, опытный защитник является одним из лидеров в раздевалке команды. Жоау очень хотел бы перейти в стан «сине-гранатовых» на постоянной основе, но каталонцы пока не могут договориться с «Манчестер Сити».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Канселу отметился двумя голами и тремя ассистами.