Гюндоган ответил, готов ли возглавить «Барселону» вместо Хави

Полузащитник каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган ответил, готов ли в следующем сезоне стать новым тренером «сине-гранатовых». Нынешний наставник команды Хави Эрнандес по окончании кампании должен уйти в отставку.

«Стану ли я новым тренером «Барселоны» после Хави? Ко мне ещё никто не обращался, но посмотрим. Если это произойдёт, в следующем сезоне я буду редко выходить на поле», – пошутил Гюндоган в интервью изданию Sport.

Илкай присоединился к «Барселоне» прошлым летом на правах свободного агента из «Манчестер Сити». Руководство «сине-гранатовых» хочет убедить нынешнего тренера Хави остаться как минимум на следующий сезон.